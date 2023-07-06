Врач Малюгина: утренний душ поможет пережить жару
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
По мнению врача, в жаркую погоду необходимо пить много воды. Это может быть не только чистая питьевая, но и минеральная вода. В напиток можно добавить листья мяты или лимон, но лучше избегать сиропов и сахара.
«В жару стоит отказаться от газированных напитков, сладкого чая и кофе, а также ограничить потребление алкоголя», — предупредила Малюгина.
Кроме того, лучше ограничить потребление солёных, копчёных и жареных продуктов.
«Супы и овощи, крупы, а также тушёные рыба и мясо. А ещё блюда можно отварить или запечь», — рекомендует специалист.
Для того чтобы организм легче перенёс высокие температуры, стоит принимать утренний душ.
«Утренний душ можно завершить контрастным обливанием», — советует врач.
Для выхода на улицу лучше надеть лёгкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей и не забывать о головном уборе.
Малюгина также напомнила, что нельзя находиться под солнцем долгое время.
Ранее «Радио 1» сообщило, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой разработать рекомендации для работодателей для перевода сотрудников на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.