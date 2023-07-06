Врач Малюгина: утренний душ поможет пережить жару

Тюменский терапевт Ольга Малюгина поделилась советами, как легче перенести сильную жару.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

По мнению врача, в жаркую погоду необходимо пить много воды. Это может быть не только чистая питьевая, но и минеральная вода. В напиток можно добавить листья мяты или лимон, но лучше избегать сиропов и сахара.

«В жару стоит отказаться от газированных напитков, сладкого чая и кофе, а также ограничить потребление алкоголя», — предупредила Малюгина.

Кроме того, лучше ограничить потребление солёных, копчёных и жареных продуктов.

«Супы и овощи, крупы, а также тушёные рыба и мясо. А ещё блюда можно отварить или запечь», — рекомендует специалист.

Для того чтобы организм легче перенёс высокие температуры, стоит принимать утренний душ.

«Утренний душ можно завершить контрастным обливанием», — советует врач.

Для выхода на улицу лучше надеть лёгкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей и не забывать о головном уборе.

Малюгина также напомнила, что нельзя находиться под солнцем долгое время.

Ранее «Радио 1» сообщило, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой разработать рекомендации для работодателей для перевода сотрудников на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.