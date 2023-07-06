Суд приговорил к 23 и 24 годам колонии пытавшихся убить замглавы Херсонской области

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Южный окружной военный суд приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам колонии соответственно.
«Суд постановил признать их виновными и назначить Скакуну 24 года колонии, Доманчуку — 23 года», — цитирует судью ТАСС.
Как заявили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, также каждому осуждённому назначено наказание в виде штрафа по 500 000 рублей.
В январе сообщалось, что один из готовивших покушение на Булюка признал свою вину.