Суд приговорил к 23 и 24 годам колонии пытавшихся убить замглавы Херсонской области

Южный окружной военный суд приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам колонии соответственно.

«Суд постановил признать их виновными и назначить Скакуну 24 года колонии, Доманчуку — 23 года», — цитирует судью ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, также каждому осуждённому назначено наказание в виде штрафа по 500 000 рублей.

В январе сообщалось, что один из готовивших покушение на Булюка признал свою вину.