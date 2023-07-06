Узнать больше

Исследование: 51% россиян никогда не проходили кардиочекапы

Короткая ссылка
Компания Madanes Россия провела исследование, в ходе которого выяснилось, что о развитии сердечно-сосудистых заболеваний беспокоятся 49,9% жителей российских городов. При этом более половины никогда не проходили кардиочекапы — обследования для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.
Исследование: 51% россиян никогда не проходили кардиочекапы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Опрос показал, что 26% респондентов сами сталкивались с болезнями сердца, либо такие патологии были обнаружены у членов их семей. Ещё 18,9% считают это серьёзной проблемой и угрозой для жизни и здоровья.

Генеральный директор Madanes Россия Елена Солопова прокомментировала результаты исследования, подчеркнув, что кардиочекапы — неотъемлемая часть заботы о здоровье сердца. Такие обследования позволяют выявить проблемы на ранней стадии и своевременно начать лечение.

«Как показал наш опрос, 51% россиян никогда не проходили кардиочекапы. Регулярно, то есть раз в год или чаще, это делают всего 12,7%. А остальные 35,6% обращаются в больницы с этой целью время от времени, раз в несколько лет», — отметила она.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить