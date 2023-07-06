Исследование: 51% россиян никогда не проходили кардиочекапы

Компания Madanes Россия провела исследование, в ходе которого выяснилось, что о развитии сердечно-сосудистых заболеваний беспокоятся 49,9% жителей российских городов. При этом более половины никогда не проходили кардиочекапы — обследования для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Опрос показал, что 26% респондентов сами сталкивались с болезнями сердца, либо такие патологии были обнаружены у членов их семей. Ещё 18,9% считают это серьёзной проблемой и угрозой для жизни и здоровья.

Генеральный директор Madanes Россия Елена Солопова прокомментировала результаты исследования, подчеркнув, что кардиочекапы — неотъемлемая часть заботы о здоровье сердца. Такие обследования позволяют выявить проблемы на ранней стадии и своевременно начать лечение.

«Как показал наш опрос, 51% россиян никогда не проходили кардиочекапы. Регулярно, то есть раз в год или чаще, это делают всего 12,7%. А остальные 35,6% обращаются в больницы с этой целью время от времени, раз в несколько лет», — отметила она.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.