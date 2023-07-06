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В Москве получающие паллиативную помощь могут доехать до больницы на бесплатном такси

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В Москве функционирует бесплатное такси для детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, получающих паллиативную помощь. За два года работы сервиса им воспользовались более 12 тыс. раз.
В Москве получающие паллиативную помощь могут доехать до больницы на бесплатном такси
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что большая часть граждан пользовалась бесплатной услугой для посещения образовательных учреждений (44%) и больниц (43%), а также для посещения мероприятий (6%) и отдыха в Подмосковье (2%).

Чтобы вызвать такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу «Автокомбината «Мосавтосантранс» столичного Депздрава по номеру: +7 (499) 357-10-01. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в России с 1 июля 2023 года начинает действовать новый закон об увеличении социальных выплат и зарплат.

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