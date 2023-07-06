В Москве получающие паллиативную помощь могут доехать до больницы на бесплатном такси

В Москве функционирует бесплатное такси для детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, получающих паллиативную помощь. За два года работы сервиса им воспользовались более 12 тыс. раз.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что большая часть граждан пользовалась бесплатной услугой для посещения образовательных учреждений (44%) и больниц (43%), а также для посещения мероприятий (6%) и отдыха в Подмосковье (2%).

Чтобы вызвать такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу «Автокомбината «Мосавтосантранс» столичного Депздрава по номеру: +7 (499) 357-10-01. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

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