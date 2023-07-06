В Москве получающие паллиативную помощь могут доехать до больницы на бесплатном такси
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что большая часть граждан пользовалась бесплатной услугой для посещения образовательных учреждений (44%) и больниц (43%), а также для посещения мероприятий (6%) и отдыха в Подмосковье (2%).
Чтобы вызвать такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу «Автокомбината «Мосавтосантранс» столичного Депздрава по номеру: +7 (499) 357-10-01. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в России с 1 июля 2023 года начинает действовать новый закон об увеличении социальных выплат и зарплат.