Прокуратура Омской области помогла ребёнку получить лекарства на 30 миллионов рублей
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на заявление местной прокуратуры.
Отмечается, что ребёнку не предоставляли лекарства в течение длительного времени.
«В целях защиты его прав прокуратура внесла в региональное Министерство здравоохранения представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён», — указывается в сообщении организации.
Ранее, по сообщению «Радио 1», врач-терапевт Ирина Ярцева поделилась, какие лекарства обязательно надо взять с собой в путешествие.