Прокуратура Омской области помогла ребёнку получить лекарства на 30 миллионов рублей

Прокуратура Омской области провела проверку о нарушении социальных прав четырёхлетнего ребёнка, страдающего редким заболеванием. Мальчика обеспечили необходимыми лекарствами на 30 миллионов рублей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

Отмечается, что ребёнку не предоставляли лекарства в течение длительного времени.

«В целях защиты его прав прокуратура внесла в региональное Министерство здравоохранения представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён», — указывается в сообщении организации.

Ранее, по сообщению «Радио 1», врач-терапевт Ирина Ярцева поделилась, какие лекарства обязательно надо взять с собой в путешествие.