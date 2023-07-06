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Прокуратура Омской области помогла ребёнку получить лекарства на 30 миллионов рублей

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Прокуратура Омской области провела проверку о нарушении социальных прав четырёхлетнего ребёнка, страдающего редким заболеванием. Мальчика обеспечили необходимыми лекарствами на 30 миллионов рублей.
Прокуратура Омской области помогла ребёнку получить лекарства на 30 миллионов рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

Отмечается, что ребёнку не предоставляли лекарства в течение длительного времени.

«В целях защиты его прав прокуратура внесла в региональное Министерство здравоохранения представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён», — указывается в сообщении организации.

Ранее, по сообщению «Радио 1», врач-терапевт Ирина Ярцева поделилась, какие лекарства обязательно надо взять с собой в путешествие.

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