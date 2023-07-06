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Замминистра обороны России проверил строительство ряда объектов в Саратовской области

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил строительство специальных объектов в населённом пункте Шиханы Саратовской области.
Замминистра обороны России проверил строительство ряда объектов в Саратовской области
  • РИА Новости

Инспекция прошла в рамках поездки в войска Центрального военного округа.

Уточняется, что Иванов также провёл рабочее совещание с командованием гарнизона, представителями организаций военно-строительного комплекса Минобороны России, на котором были обсуждены вопросы комплексного развития и благоустройства военного городка и возведения ряда новых объектов социальной инфраструктуры.

Заместитель главы российского военного ведомства заслушал доклады о ходе реализации программы обновления гарнизона, проводимых и планируемых мероприятиях по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка.

В частности, начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков доложил, что к настоящему времени в гарнизоне потребность в обеспечении военнослужащих и членов их семей служебными жилыми помещениями полностью удовлетворена, все военнослужащие обеспечены служебным жильём.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ведомство планирует построить новый военный госпиталь на территории Пскова.

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