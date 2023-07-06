Нутрициолог Свиридова посоветовала есть рыбу и томаты для ровного загара

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала, что для получения ровного, стойкого загара будет полезно включить в рацион некоторые продукты.

Одним из таких продуктов эксперт назвала томаты. В беседе с Life.ru она объяснила, что в них содержится ликопин, который усиливает защитные свойства кожи от ультрафиолета и предотвращает развитие рака.

Также, по словам нутрициолога, в рацион стоит включить продукты-каротиноиды, такие как морковь, болгарский перец, дыня и абрикосы.

На состояние кожи после загара влияет и употребление рыбы, в которой много фосфора, кальция, йода и других полезных веществ, ценных для костей, мышц и зубов. Помимо этого, в рыбе есть антиоксиданты, нейтрализующие вредное действие ультрафиолетовых лучей, заключила Свиридова.

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