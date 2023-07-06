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Специалист Власов: хранящиеся при неправильной температуре лекарства теряют эффективность

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Управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов рассказал, почему некоторые лекарственные препараты опасно хранить при неправильной температуре.
Специалист Власов: хранящиеся при неправильной температуре лекарства теряют эффективность
  • Gettyimages.ru

Следует соблюдать режим хранения лекарств, который производитель указывает в инструкции, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

«При неправильном хранении лекарственные препараты становятся менее эффективными, также у некоторых людей могут проявляться или усиливаться побочные реакции на них», — предупредил Власов.

Лекарства, которые должны храниться в холодильнике, нельзя брать с собой в длительную поездку, если температура будет выше +20 °С. Даже если потом препарат поместить в холодильник, он не восстановит свои свойства, отметил эксперт.  

Он также напомнил, что лекарства необходимо хранить в месте, защищённом от солнечного света.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.

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