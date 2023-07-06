Специалист Власов: хранящиеся при неправильной температуре лекарства теряют эффективность

Управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов рассказал, почему некоторые лекарственные препараты опасно хранить при неправильной температуре.

Следует соблюдать режим хранения лекарств, который производитель указывает в инструкции, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

«При неправильном хранении лекарственные препараты становятся менее эффективными, также у некоторых людей могут проявляться или усиливаться побочные реакции на них», — предупредил Власов.

Лекарства, которые должны храниться в холодильнике, нельзя брать с собой в длительную поездку, если температура будет выше +20 °С. Даже если потом препарат поместить в холодильник, он не восстановит свои свойства, отметил эксперт.

Он также напомнил, что лекарства необходимо хранить в месте, защищённом от солнечного света.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.