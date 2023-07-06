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Исследование: 42% россиян откладывают деньги

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Социальный опрос «СберСтрахование жизни» показал, что 42% россиян откладывают часть доходов.
Исследование: 42% россиян откладывают деньги
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

Количество россиян, откладывающих деньги, выросло по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году соответствующая доля составляла 37%, в 2022 — 36%.

«Мы рекомендуем придерживаться базовых принципов финансового планирования, и создание резерва в размере трёх-шести ежемесячных доходов — это фундамент финансового портфеля», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что россияне стали чаще открывать вклады сроком на полгода.

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