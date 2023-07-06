Юристы посоветовали в случае установки забора на берегу общего водоёма жаловаться в прокуратуру

Эксперты в области права рассказали, куда граждане могут направить жалобы в случае незаконного ограничения доступа к водным объектам общего пользования.

Об этом пишет «Российская газета».

Среди таких ограничений — не только установка заборов и прочих ограждений на береговой полосе, но и незаконное взимание платы за проход к воде в местах общего пользования.

Отправить жалобу в таком случае следует в природоохранные прокуратуры, в местные, городские либо районные, а также в Росприроднадзор, который отвечает за морские побережья, водные объекты, расположенные на территории двух и более регионов.

Третья инстанция, куда можно жаловаться, — региональные министерства или управления, департаменты природных ресурсов. Там отвечают за малые реки, озёра и прочие водные объекты, находящиеся в ведении администрации региона.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась советами относительно безопасного купания во время отдыха у водоёма.