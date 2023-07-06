В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошёл пожар

В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге утром 6 июля произошло возгорание. Всех находящихся в здании срочно эвакуировали.

Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что спасатели МЧС уже потушили возгорание.

По данным ведомства, 165 человек самостоятельно покинули учреждение. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

«Горел гипсокартон на площади 20 кв. м. К месту вызова прибыли 42 человека и 13 единиц техники», — пояснили в МЧС.

Ранее на заводе по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 300 кв. м.

29 июня «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.