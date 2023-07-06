Узнать больше

В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошёл пожар

Короткая ссылка
В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге утром 6 июля произошло возгорание. Всех находящихся в здании срочно эвакуировали.

Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что спасатели МЧС уже потушили возгорание.

По данным ведомства, 165 человек самостоятельно покинули учреждение. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. 

«Горел гипсокартон на площади 20 кв. м. К месту вызова прибыли 42 человека и 13 единиц техники», — пояснили в МЧС.

Ранее на заводе по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 300 кв. м.

29 июня «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить