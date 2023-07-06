Счётная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В общей сложности за минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтённых в прогнозе», — говорится в сообщении.

По данным газеты, исключение составляют доходы, полученные за рубежом.

Также в ряд неучтённых поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей. Отмечается, что они принесли бюджету 10 млрд рублей.

Также Счётная палата сообщила о дефиците бюджета в 2,4 трлн рублей в I квартале 2023 года.

Ранее в ФНС заявили, что сбор налогов в России за январь — июнь составил 21,6 трлн рублей.