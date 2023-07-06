Узнать больше

Счётная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов

Короткая ссылка
Счётная палата: в бюджет в 2022 году поступило свыше 17 млрд невыясненных доходов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В общей сложности за минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтённых в прогнозе», — говорится в сообщении.

По данным газеты, исключение составляют доходы, полученные за рубежом.

Также в ряд неучтённых поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей. Отмечается, что они принесли бюджету 10 млрд рублей.

Также Счётная палата сообщила о дефиците бюджета в 2,4 трлн рублей в I квартале 2023 года.

Ранее в ФНС заявили, что сбор налогов в России за январь — июнь составил 21,6 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить