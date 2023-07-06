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РЖД после ухода Siemens справляются с обслуживанием «Ласточек» и «Сапсанов»

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Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что после ухода Siemens компания справляется с техобслуживанием поездов «Ласточка» и «Сапсан».

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости

«Никаких проблем нет. Мы продолжаем работать и справляемся со всеми задачами», — сказал Пегов.

По его словам, весь обслуживающий поезда технический персонал Siemens переведён в новую отечественную компанию и продолжает выполнять те же самые функции.

Пегов также отметил, что срок службы «Сапсанов» составляет 30 лет, и сегодня на складах компании содержится достаточный запас элементов и расходников.

«Они лежали на складах, ими мы сейчас и пользуемся», — добавил заместитель гендиректора.

Ранее сообщалось, что РЖД на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг.

Также поступала информация, что полностью российский аналог поезда «Ласточка» будет впервые показан на Иннопроме в июле нынешнего года.

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