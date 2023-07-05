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В Магнитогорске 16 человек отравились после покупки шаурмы в местном кафе

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В Магнитогорске у 16 человек выявили кишечную инфекцию после посещения кафе «Хорошее место», сообщило областное управление Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место», — сказано в заявлении.

Все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

В июне в Братске (Иркутская область) шаурмой отравились 62 человека. Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания.

Как выяснили специалисты, причиной вспышки кишечной инфекции стала бактерия сальмонелла.

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