В Магнитогорске 16 человек отравились после покупки шаурмы в местном кафе
«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место», — сказано в заявлении.
Все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
В июне в Братске (Иркутская область) шаурмой отравились 62 человека. Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания.
Как выяснили специалисты, причиной вспышки кишечной инфекции стала бактерия сальмонелла.