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В Оренбургской области более 500 тысяч жителей прошли диспансеризацию и профосмотры

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В Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.
В Оренбургской области более 500 тысяч жителей прошли диспансеризацию и профосмотры
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

В результате обследований обнаружен 241 случай злокачественных новообразований. У 3,2 тыс. жителей выявлены болезни системы кровообращения, у 380 — сахарный диабет.

На дополнительное обследование направлены более 1,5 тыс. человек.

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.

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