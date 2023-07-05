В Оренбургской области более 500 тысяч жителей прошли диспансеризацию и профосмотры
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.
В результате обследований обнаружен 241 случай злокачественных новообразований. У 3,2 тыс. жителей выявлены болезни системы кровообращения, у 380 — сахарный диабет.
На дополнительное обследование направлены более 1,5 тыс. человек.
Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.