В Подмосковье вдвое выросло количество летних кафе

В Московской области в два раза выросло количество летних кафе. По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, упрощённая процедура позволила увеличить число заведений на 100%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон», — отметил Филимонов.

Подать заявку можно на портале госуслуг.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.