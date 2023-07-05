В Подмосковье вдвое выросло количество летних кафе
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон», — отметил Филимонов.
Подать заявку можно на портале госуслуг.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.