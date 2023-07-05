Узнать больше

В Подмосковье вдвое выросло количество летних кафе

Короткая ссылка
В Московской области в два раза выросло количество летних кафе. По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, упрощённая процедура позволила увеличить число заведений на 100%.
В Подмосковье вдвое выросло количество летних кафе
  • Gettyimages.ru
  • © Goodboy Picture Company

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон», — отметил Филимонов.

Подать заявку можно на портале госуслуг.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить