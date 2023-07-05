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Ректор МАРХИ Швидковский заявил о росте интереса к профессии архитектора

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Ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.
Ректор МАРХИ Швидковский заявил о росте интереса к профессии архитектора
  • Gettyimages.ru
  • © PrathanChorruangsak

«Сейчас в обществе идёт возрастание интереса к архитектурной профессии. У нас уже есть цифры за этот год: примерно на 20% выросло количество поступающих в архитектурный вуз по сравнению с 2022 годом», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в профессию идут люди, которые готовятся к поступлению около двух лет, поскольку нужно научиться рисовать, чертить, обучиться компьютерным навыкам.

Как отметил эксперт, также важно прилично сдать ЕГЭ по математике и русскому языку.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.

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