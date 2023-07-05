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В Петербурге произошло около миллиона нарушений ПДД за месяц

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Камеры фотовидеофиксации зафиксировали почти миллион нарушений ПДД в Санкт-Петербурге за месяц.
В Петербурге произошло около миллиона нарушений ПДД за месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Из полученных данных следует, что 92% случаев — это нарушения скоростного режима. Ещё 2% составил проезд на красный свет, 2,5% — езда по полосе для маршрутного транспорта.

В настоящее время на дорогах города работает 990 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, передаёт neva.today.

Ранее сообщалось, что житель Черноморского района Крыма, который в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП с двумя погибшими, предстанет перед судом.

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