В Петербурге произошло около миллиона нарушений ПДД за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Из полученных данных следует, что 92% случаев — это нарушения скоростного режима. Ещё 2% составил проезд на красный свет, 2,5% — езда по полосе для маршрутного транспорта.
В настоящее время на дорогах города работает 990 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, передаёт neva.today.
Ранее сообщалось, что житель Черноморского района Крыма, который в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП с двумя погибшими, предстанет перед судом.