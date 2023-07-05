Адвокат Сулим дала советы по защите автомобиля от угона

Адвокат Ольга Сулим рассказала о способах защиты автомобиля от угона.

«Многие автолюбители сейчас устанавливают мобильное приложение, с помощью которого у них есть дистанционный доступ к автомобилю: разблокировать дверь, прогреть двигатель, запрограммировать нужный маршрут и прочее. Мошеннику достаточно подобрать пароль к личному кабинету определённого автомобиля», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, если у автовладельца есть донгл (устройство для мониторинга расхода топлива, маршрута и так далее), то от него лучше избавиться.

«Брелок, с помощью которого автомобиль запускается с кнопки, лучше хранить в металлической коробочке. Так у мошенников будет меньше шансов считать с него сигнал», — считает Сулим.

Как отметила эксперт, важно не забывать отключать Bluetooth и Wi-Fi после их использования.

Кроме того, Сулим советует пользоваться только официальными и санкционированными продуктами, а при любых подозрениях, что машина ведёт себя не так, нужно пройти диагностику в сервисном центре.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.