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Тренер Юркова посоветовала не посещать сауну после интенсивных тренировок

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Тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова выразила мнение, что не стоит посещать сауну после интенсивных тренировок, поскольку воздействие высоких температур само по себе является серьёзной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.
Тренер Юркова посоветовала не посещать сауну после интенсивных тренировок
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

«Из-за высокой температуры организму приходится подстраиваться: усиливается потоотделение, кровообращение и дыхание — всё это имеет аналогичное действие с кардиотренировкой. Поэтому, если тренировка была интенсивной, дополнительно нагружать сердце не стоит, чтобы не повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после интенсивных занятий организм нередко обезвожен, а артериальное давление и пульс повышаются и в таком состоянии визит в сауну грозит спазмом сосудов.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

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