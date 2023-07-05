Тренер Юркова посоветовала не посещать сауну после интенсивных тренировок

Тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова выразила мнение, что не стоит посещать сауну после интенсивных тренировок, поскольку воздействие высоких температур само по себе является серьёзной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

«Из-за высокой температуры организму приходится подстраиваться: усиливается потоотделение, кровообращение и дыхание — всё это имеет аналогичное действие с кардиотренировкой. Поэтому, если тренировка была интенсивной, дополнительно нагружать сердце не стоит, чтобы не повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после интенсивных занятий организм нередко обезвожен, а артериальное давление и пульс повышаются и в таком состоянии визит в сауну грозит спазмом сосудов.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.