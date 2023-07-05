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Фитнес-тренер Ёлгин предостерёг от занятий натощак

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Персональный тренер, педагог, основатель института фитнеса TRENERS Георгий Ёлгин посоветовал не заниматься спортом натощак.
Фитнес-тренер Ёлгин предостерёг от занятий натощак
  • Gettyimages.ru
  • © Yelizaveta Tomashevska

«То, как человек распределяет пищу в течение дня и сочетает её с тренировками, не имеет никакого значения для поставленной цели. Здесь лучше задуматься о качестве и количестве потребляемой еды в день и в неделю», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, тренировки натощак способны усилить нагрузку на ЖКТ, сердце и эндокринную систему. В процессе такого занятия или после него человек может испытать головокружение, упадок сил, слабость, боли в сердце или животе.

Как считает Ёлгин, любые занятия должны быть комфортными и безопасными для здоровья.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

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