Психолог Хорс: с выгоранием сталкиваются работающие через силу люди

Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявил, что профессиональное выгорание — это состояние, в котором человек испытывает негативные эмоции во время работы, и сталкиваются с таким состоянием те, кто работает через силу.

По словам эксперта, некоторые считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств своей работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником.

«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому», — сказал Хорс в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, если человек заранее готовится к тому, что жизнь не всегда пойдёт так, как он хочет, то это создаст большую эмоциональную устойчивость.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.