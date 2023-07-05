Психолог Хорс: с выгоранием сталкиваются работающие через силу люди
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По словам эксперта, некоторые считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств своей работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником.
«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому», — сказал Хорс в беседе с «Радио 1».
Как считает эксперт, если человек заранее готовится к тому, что жизнь не всегда пойдёт так, как он хочет, то это создаст большую эмоциональную устойчивость.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.