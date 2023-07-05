Иммунолог Продеус: коронавирус останется на долгие годы

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что коронавирус значительно «снизил градус активности», но останется ещё на долгие годы.

«Вопросы реабилитации постковидных пациентов, особенно если у них есть сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, отражены в новых реабилитационных протоколах», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, тесты на COVID-19 есть в поликлиниках и больницах, и если заболеваемость возрастёт, то их будут делать больше.

«Это стандартный протокол — поступает пациент с клиникой респираторных инфекций, для того, чтобы эффективно лечить и прогнозировать нежелательные явления, существует тестирование на респираторные вирусы, включая и COVID», — пояснил Продеус.

Он отметил, что это делали всегда, и сейчас в эту панель добавлен коронавирус.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.