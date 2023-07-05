В Удмуртии появилось управление по информполитике

В Удмуртии создали управление по информационной политике. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Новое ведомство будет участвовать в формировании и реализации политики информационной открытости исполнительных органов и органов местного самоуправления, а также в разработке стратегии информсопровождения общественно значимых решений и событий.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что в ДНР прошла четвёртая волна назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Новые должности получили шесть финалистов.