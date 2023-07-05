В Удмуртии появилось управление по информполитике
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Новое ведомство будет участвовать в формировании и реализации политики информационной открытости исполнительных органов и органов местного самоуправления, а также в разработке стратегии информсопровождения общественно значимых решений и событий.
Ранее газета «Взгляд» сообщила, что в ДНР прошла четвёртая волна назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Новые должности получили шесть финалистов.