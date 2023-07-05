В Крыму зафиксировали 38 результатов ЕГЭ с высшими баллами
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Стремление к знаниям, ответственность и целеустремлённость — основы успешного будущего. Реализуйте себя, мечтайте, дерзайте — у вас всё получится», — сказал Аксёнов.
Также стало известно, что до конца 2023 года в Казани отремонтируют 17 школ, сообщил мэр Ильсур Метшин во время инспекции капремонта лицея №83. Об этом информирует ГТРК «Татарстан».
Кроме того, запланированы ремонтные работы в четырёх детских садах. Будет открыто четыре новые школы.
Ранее сообщалось, что в шести медицинских колледжах Депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год.