В Крыму зафиксировали 38 результатов ЕГЭ с высшими баллами

В Крыму зафиксировали 38 результатов Единого госэкзамена с высшими баллами — больше всего по русскому языку и литературе, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Стремление к знаниям, ответственность и целеустремлённость — основы успешного будущего. Реализуйте себя, мечтайте, дерзайте — у вас всё получится», — сказал Аксёнов.

Также стало известно, что до конца 2023 года в Казани отремонтируют 17 школ, сообщил мэр Ильсур Метшин во время инспекции капремонта лицея №83. Об этом информирует ГТРК «Татарстан».

Кроме того, запланированы ремонтные работы в четырёх детских садах. Будет открыто четыре новые школы.

Ранее сообщалось, что в шести медицинских колледжах Депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год.