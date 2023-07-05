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В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта и приложения после хакерской атаки

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Работа сайта и приложения РЖД восстановлена после массированной хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта и приложения после хакерской атаки
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», — говорится в заявлении.

В компании предупредили, что в связи с повышенной нагрузкой могут наблюдаться трудности при работе с сайтом или приложением.

Ранее стало известно, что сайт РЖД и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке.

По данным компании StormWall, количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 28% за II квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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