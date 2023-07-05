Врач Ромасов: пить воду стоит только из ухоженного источника
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Пить воду стоит только из ухоженного источника, отмечает врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Ромасов не советует пить воду из источников в пределах городских или сельских поселений, если рядом есть мусор или в них купаются люди.
По словам Ромасова, если вода мутная, непрозрачная или жёлто-коричневая, присутствует посторонний запах или маслянистая плёнка на поверхности, не стоит такую пить.
Также не менее важно обращать внимание на привкус воды. Нужно, чтобы жидкость была свежей и в ней не было привкуса металла или минерализованности.
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