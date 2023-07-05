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Врач Ромасов: пить воду стоит только из ухоженного источника

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Иван Ромасов рассказал, что делать, если человека в походе мучает жажда, а рядом нет бутилированной воды.
Врач Ромасов: пить воду стоит только из ухоженного источника
  • Gettyimages.ru
  • © Colin Anderson Productions pty ltd

Пить воду стоит только из ухоженного источника, отмечает врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ромасов не советует пить воду из источников в пределах городских или сельских поселений, если рядом есть мусор или в них купаются люди.

По словам Ромасова, если вода мутная, непрозрачная или жёлто-коричневая, присутствует посторонний запах или маслянистая плёнка на поверхности, не стоит такую пить.

Также не менее важно обращать внимание на привкус воды. Нужно, чтобы жидкость была свежей и в ней не было привкуса металла или минерализованности.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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