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Собянин рассказал о ходе строительства вылетной магистрали от Москва-Сити

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о строительстве вылетной магистрали от делового центра «Москва-Сити» до МКАД и далее к подмосковному городу Одинцово.
Собянин рассказал о ходе строительства вылетной магистрали от Москва-Сити

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Общая протяжённость участка дороги со съездами и искусственными сооружениями, включая три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку, превысит 20 км.

Проект предусматривает не только прокладку дорожного полотна, но и реконструкцию имеющейся улично-дорожной сети, а также возведение инфраструктуры на всём пространстве вокруг Северного дублёра.

«Основные строительно-монтажные работы планируем закончить в этом году», — отметил Собянин.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Сергей Собянин встретился с жителями Юго-Восточного административного округа. В частности, он рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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