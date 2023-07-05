Собянин рассказал о ходе строительства вылетной магистрали от Москва-Сити
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Общая протяжённость участка дороги со съездами и искусственными сооружениями, включая три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку, превысит 20 км.
Проект предусматривает не только прокладку дорожного полотна, но и реконструкцию имеющейся улично-дорожной сети, а также возведение инфраструктуры на всём пространстве вокруг Северного дублёра.
«Основные строительно-монтажные работы планируем закончить в этом году», — отметил Собянин.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Сергей Собянин встретился с жителями Юго-Восточного административного округа. В частности, он рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».