Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» 5 июля в Музее Победы на Поклонной горе.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

«Поезд Памяти» — проект, который даёт возможность старшеклассникам посетить места боевой славы времен Великой Отечественной войны.

В 2023 году 200 участников проекта побывали в 5 белорусских и 7 российских городах. Конечная точка находится в Москве, где участники возложат цветы к Вечному огню у стен Кремля.

Сергей Собянин поблагодарил участников проекта.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в преддверии фестиваля «Спасская башня».