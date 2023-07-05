Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.
«Поезд Памяти» — проект, который даёт возможность старшеклассникам посетить места боевой славы времен Великой Отечественной войны.
В 2023 году 200 участников проекта побывали в 5 белорусских и 7 российских городах. Конечная точка находится в Москве, где участники возложат цветы к Вечному огню у стен Кремля.
Сергей Собянин поблагодарил участников проекта.
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в преддверии фестиваля «Спасская башня».