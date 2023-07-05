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Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»

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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» 5 июля в Музее Победы на Поклонной горе.
Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

«Поезд Памяти» — проект, который даёт возможность старшеклассникам посетить места боевой славы времен Великой Отечественной войны.

В 2023 году 200 участников проекта побывали в 5 белорусских и 7 российских городах. Конечная точка находится в Москве, где участники возложат цветы к Вечному огню у стен Кремля.

Сергей Собянин поблагодарил участников проекта.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в преддверии фестиваля «Спасская башня».

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