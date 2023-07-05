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В Петербурге не выявили опасных веществ в воздухе на фоне горения автомобильных покрышек

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В Санкт-Петербурге не выявили опасных веществ в воздухе после того, как во Фрунзенском районе загорелся ангар с покрышками.
В Петербурге не выявили опасных веществ в воздухе на фоне горения автомобильных покрышек
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в МЧС.

«По ходу движения облака дыма, образовавшегося в результате горения автомобильных покрышек в Санкт-Петербурге, передвижной химико-радиометрической лабораторией проведена проверка газоанализаторами в семи точках. Химических опасных веществ специалистами не зафиксировано», — сказали в ведомстве.

5 июля в ангаре с покрышками в Петербурге произошёл пожар, его площадь увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.

По информации РИА Новости, к месту возгорания направили пожарный поезд.

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