В Петербурге не выявили опасных веществ в воздухе на фоне горения автомобильных покрышек
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в МЧС.
«По ходу движения облака дыма, образовавшегося в результате горения автомобильных покрышек в Санкт-Петербурге, передвижной химико-радиометрической лабораторией проведена проверка газоанализаторами в семи точках. Химических опасных веществ специалистами не зафиксировано», — сказали в ведомстве.
5 июля в ангаре с покрышками в Петербурге произошёл пожар, его площадь увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.
По информации РИА Новости, к месту возгорания направили пожарный поезд.