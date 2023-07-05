Психиатр Скавыш: нежелательно превращать критику ребёнка в шутку
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«Как же определить, где заканчивается шутка и начинается моральное насилие? Здесь всё просто: если колкости обижают, значит, они слишком острые, ранящие детей и подростков», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, в общении с ребёнком нужна особая осторожность, чтобы не нанести психологическую травму.
«От критики будет больше пользы, если она не слишком резкая и жестокая. Самолюбие есть у каждого человека — щадите детскую психику, критикуйте только доброжелательно и добродушно. Покажите, что вы союзник своего ребёнка, а не его противник», — добавил Скавыш.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.