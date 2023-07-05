Узнать больше

Психиатр Скавыш: нежелательно превращать критику ребёнка в шутку

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш заявил, что к критике детей стоит относиться ответственно, маскировать колкости под шутку не стоит.
Психиатр Скавыш: нежелательно превращать критику ребёнка в шутку
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Pantic

«Как же определить, где заканчивается шутка и начинается моральное насилие? Здесь всё просто: если колкости обижают, значит, они слишком острые, ранящие детей и подростков», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в общении с ребёнком нужна особая осторожность, чтобы не нанести психологическую травму.

«От критики будет больше пользы, если она не слишком резкая и жестокая. Самолюбие есть у каждого человека — щадите детскую психику, критикуйте только доброжелательно и добродушно. Покажите, что вы союзник своего ребёнка, а не его противник», — добавил Скавыш.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить