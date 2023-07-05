В Екатеринбурге состоится конференция по новым промышленным технологиям
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
В заметке отмечается, что в рамках конференции запланировано проведение 20 панельных дискуссий, где будут обсуждаться современные средства производства, цифровые решения, робототехника, аддитивное производство, новые материалы, беспилотные системы, промышленное программное обеспечение и международное сотрудничество в этих областях.
Также на пленарной сессии особое внимание будет уделено вопросу цифровизации производства.
На мероприятие приглашены руководители промышленных предприятий, главы департаментов по цифровизации и работники IT-сферы.
Ранее, по сообщению «Радио 1», Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.