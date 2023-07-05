Узнать больше

В Екатеринбурге состоится конференция по новым промышленным технологиям

Короткая ссылка
С 10 по 12 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий. Организатором конференции станет Министерство промышленности и торговли России.
В Екатеринбурге состоится конференция по новым промышленным технологиям
  • Gettyimages.ru
  • © sanjeri

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В заметке отмечается, что в рамках конференции запланировано проведение 20 панельных дискуссий, где будут обсуждаться современные средства производства, цифровые решения, робототехника, аддитивное производство, новые материалы, беспилотные системы, промышленное программное обеспечение и международное сотрудничество в этих областях.

Также на пленарной сессии особое внимание будет уделено вопросу цифровизации производства.

На мероприятие приглашены руководители промышленных предприятий, главы департаментов по цифровизации и работники IT-сферы.

Ранее, по сообщению «Радио 1», Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить