В Екатеринбурге состоится конференция по новым промышленным технологиям

С 10 по 12 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий. Организатором конференции станет Министерство промышленности и торговли России.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В заметке отмечается, что в рамках конференции запланировано проведение 20 панельных дискуссий, где будут обсуждаться современные средства производства, цифровые решения, робототехника, аддитивное производство, новые материалы, беспилотные системы, промышленное программное обеспечение и международное сотрудничество в этих областях.

Также на пленарной сессии особое внимание будет уделено вопросу цифровизации производства.

На мероприятие приглашены руководители промышленных предприятий, главы департаментов по цифровизации и работники IT-сферы.

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