Офтальмолог Пересыпкина: ультрафиолет вреден в любое время года

Врач-офтальмолог отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Эльза Пересыпкина заявила, что солнцезащитные очки желательно носить в солнечную погоду в любой сезон, так как ультрафиолет вреден круглый год.

Об этом сообщает Тюменская служба новостей.

Как отметила эксперт, качество линз зависит не от степени их затенённости, а от оснащения фильтрами ультрафиолетового излучения. Максимальную защиту предоставляют очки с маркировкой UV-400.

По словам Пересыпкиной, во время повышенной солнечной активности даже в пасмурную погоду стоит надевать очки.

Врач также выразила мнение, что качество очков не зависит от цены, но покупать их стоит в специализированных магазинах. Рекомендуется обращать внимание на маркировку и модель очков.

Кроме того, Пересыпкина сказала, что если линзы качественные, то в плане оптических и защитных свойств разницы нет.

Ранее, как сообщило ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.