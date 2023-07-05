Офтальмолог Пересыпкина: ультрафиолет вреден в любое время года
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Об этом сообщает Тюменская служба новостей.
Как отметила эксперт, качество линз зависит не от степени их затенённости, а от оснащения фильтрами ультрафиолетового излучения. Максимальную защиту предоставляют очки с маркировкой UV-400.
По словам Пересыпкиной, во время повышенной солнечной активности даже в пасмурную погоду стоит надевать очки.
Врач также выразила мнение, что качество очков не зависит от цены, но покупать их стоит в специализированных магазинах. Рекомендуется обращать внимание на маркировку и модель очков.
Кроме того, Пересыпкина сказала, что если линзы качественные, то в плане оптических и защитных свойств разницы нет.
Ранее, как сообщило ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.