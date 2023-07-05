Онколог Косякова: наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках

Врач-онколог клинической больницы «МЕДСИ в Боткинском проезде» Анастасия Косякова заявила, что вдыхание автомобилистами выхлопных газов в пробке очень вредно для здоровья, особенно если окна машины открыты.

«Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензпирен. Накапливаясь в организме, эти вещества могут спровоцировать серьёзные заболевания», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, вдыхание выхлопных газов может привести к развитию онкологических заболеваний, проблемам с сердечно-сосудистой системой, вызвать одышку, головокружение, стенокардию.

«При постоянном воздействии выхлопа на человека со стороны нервной системы появляется недомогание, раздражительность, нарушение сна. Кожа и глаза тоже страдают», — отметила эксперт.

Снизить вредное воздействие выхлопа позволит кондиционер. Также рекомендуется пить больше воды.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.