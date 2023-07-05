Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе Московского урбанистического форума, который пройдёт с 1 августа по 10 сентября.

Об этом говорится в личном блоге мэра Москвы.

Отмечается, что данное мероприятие является крупнейшей площадкой для обсуждения перспектив развития больших городов.

«По традиции наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами для всех, кто хочет знать больше о своём родном городе», — говорится в релизе.

Как рассказал Собянин, в Москве в течение всего времени проведения форума будут работать четыре крупные площадки, посвящённые перспективам развития столицы.

Уточняется, что площадки будут организованы в Манеже, Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Лужниках.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что объявлены итоги форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».