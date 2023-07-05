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Врач Мухина: самый полезный смузи должен содержать белки, жиры и углеводы

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что должен содержать самый полезный смузи.
Врач Мухина: самый полезный смузи должен содержать белки, жиры и углеводы
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам врача, в смузи можно добавить творог, чтобы увеличить количество белков, полезные растительные жиры можно получить из кокоса и авокадо. Ягоды, фрукты и овощи полезны клетчаткой и углеводами.

«Такой смузи будет содержать аминокислоты, антиоксиданты, минералы и не только, даст организму энергию, но и поднимет настроение. Это хорошая замена приёму пищи», — отметила Мухина.

Сахар можно заменить подсластителем, например трегалозой, которая не влияет на работу поджелудочной железы.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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