Невролог Андреева рассказала, что судороги могут возникнуть из-за переохлаждения
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Судороги в мышцах вызывают различные факторы, в частности недостаточное количество воды, переохлаждение, стресс, сильное напряжение мышц, алкоголь и курение, объяснила врач в беседе с Life.ru.
Кроме того, судороги могут возникать у женщин в период менструации.
Невролог посоветовала при частых судорогах обращаться к врачу.
Ранее старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России Эмиль Исагулян рассказал «Радио 1», какую боль нельзя терпеть.