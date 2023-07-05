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Невролог Андреева рассказала, что судороги могут возникнуть из-за переохлаждения

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева рассказала о причинах появления судорог.
Невролог Андреева рассказала, что судороги могут возникнуть из-за переохлаждения
  • Gettyimages.ru
  • © MarianVejcik

Судороги в мышцах вызывают различные факторы, в частности недостаточное количество воды, переохлаждение, стресс, сильное напряжение мышц, алкоголь и курение, объяснила врач в беседе с Life.ru.

Кроме того, судороги могут возникать у женщин в период менструации.

Невролог посоветовала при частых судорогах обращаться к врачу.

Ранее старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России Эмиль Исагулян рассказал «Радио 1», какую боль нельзя терпеть.

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