Специалист Токарев заявил, что справиться с жарой помогут вода и прохладное помещение
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Люди, долгое время проживающие в северных широтах, более адаптированы к холодной погоде, нежели к жаркой, объяснил врач в беседе с URA.RU.
Токарев посоветовал пить достаточное количество жидкости, меньше находиться под прямыми солнечными лучами, оставаться в проветриваемых или кондиционируемых помещениях, ограничить физическую активность, а также принимать прохладный душ два-три раза в день.
По словам эксперта, не менее важно следить за своим артериальным давлением и принимать назначенные врачами лекарства.
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