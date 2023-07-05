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Специалист Токарев заявил, что справиться с жарой помогут вода и прохладное помещение

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Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал, как жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) справиться с 30-градусной жарой.
Специалист Токарев заявил, что справиться с жарой помогут вода и прохладное помещение
  • Gettyimages.ru
  • © invizbk

Люди, долгое время проживающие в северных широтах, более адаптированы к холодной погоде, нежели к жаркой, объяснил врач в беседе с URA.RU.

Токарев посоветовал пить достаточное количество жидкости, меньше находиться под прямыми солнечными лучами, оставаться в проветриваемых или кондиционируемых помещениях, ограничить физическую активность, а также принимать прохладный душ два-три раза в день.

По словам эксперта, не менее важно следить за своим артериальным давлением и принимать назначенные врачами лекарства.

Ранее старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России Эмиль Исагулян рассказал «Радио 1», какую боль нельзя терпеть.

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