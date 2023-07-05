Узнать больше

Собянин рассказал о проектах технологических конкурсов Московского инновационного кластера

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера. Половина из протестированных технологий уже используется на предприятиях крупного бизнеса.
Собянин рассказал о проектах технологических конкурсов Московского инновационного кластера

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление в Telegram-канале мэра.

Собянин отметил, что победителями и финалистами конкурсов стали проекты по созданию покрытия из порошковых проволок, которое устойчиво к износу и коррозии, а также по разработке оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.

Ранее, по сообщению «Радио 1», в Подмосковье разработали инновационную технологию выращивания рыбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить