Собянин рассказал о проектах технологических конкурсов Московского инновационного кластера

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера. Половина из протестированных технологий уже используется на предприятиях крупного бизнеса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление в Telegram-канале мэра.

Собянин отметил, что победителями и финалистами конкурсов стали проекты по созданию покрытия из порошковых проволок, которое устойчиво к износу и коррозии, а также по разработке оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.

Ранее, по сообщению «Радио 1», в Подмосковье разработали инновационную технологию выращивания рыбы.