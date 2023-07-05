Собянин рассказал о проектах технологических конкурсов Московского инновационного кластера
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление в Telegram-канале мэра.
Собянин отметил, что победителями и финалистами конкурсов стали проекты по созданию покрытия из порошковых проволок, которое устойчиво к износу и коррозии, а также по разработке оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.
Ранее, по сообщению «Радио 1», в Подмосковье разработали инновационную технологию выращивания рыбы.