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Медведев: несмотря на проблемы, российская армия — современная и героическая

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Российская армия — современная и героическая, несмотря на некоторые проблемы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: несмотря на проблемы, российская армия — современная и героическая
  • РИА Новости

«Наша армия — современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определённые проблемы», — сказал он.

Так Медведев ответил западным аналитикам, которые считают, что Россия использует армию «прошлого века».

Ранее сообщалось, что российские войска поразили три скопления живой силы и техники украинской армии в районе Артёмовска в ДНР.

По информации Минобороны, за сутки ВС России также отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник потерял за сутки до 290 военных на данном направлении.

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