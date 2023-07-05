СК начал проверку из-за столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Следователи начали проверку по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следователи выехали на осмотр места происшествия.

В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.

Всех пассажиров эвакуировали на берег.

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.