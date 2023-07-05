Количество DDoS-атак на российские компании выросло на 28% за II квартал 2023 года

Количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 28% за II квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании StormWall.

Больше всего атак за II квартал пришлось на госкомпании (37% от общего числа), финансовые (23%) и телекоммуникационные (18%).

Также от деятельности злоумышленников пострадали энергетический сектор (7%), нефтяная сфера (5%), культурные учреждения (2%) и прочие.

Ранее сайт kp.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог», что хакеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД.