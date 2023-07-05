Специалист Галкин: за цену квартиры в Москве можно купить дом в Подмосковье
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Об этом сообщает РИАМО. По словам эксперта, недалеко от такого дома будут детские сады, школы и даже гипермаркеты.
«С точки зрения уровня жизни в таком коттеджном посёлке — это совсем другой класс», — уточнил Галкин.
Он также добавил, что дети, проживающие в частном доме, будут активно проводить досуг. Кроме того, проживание в доме экологично; за городом у многих людей улучшается здоровье, часто стабилизируется давление.
Как ранее передавало «Радио 1», с 1 июля в России вернутся старые правила приёмки квартир в новостройках.