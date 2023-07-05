Специалист Галкин: за цену квартиры в Москве можно купить дом в Подмосковье

Руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрей Галкин рассказал, что цены на недвижимость в Москве сегодня настолько высоки, что стоимость двухкомнатной квартиры в спальном районе столицы примерно равна стоимости частного дома в пределах 20 километров от МКАД.

Об этом сообщает РИАМО. По словам эксперта, недалеко от такого дома будут детские сады, школы и даже гипермаркеты.

«С точки зрения уровня жизни в таком коттеджном посёлке — это совсем другой класс», — уточнил Галкин.

Он также добавил, что дети, проживающие в частном доме, будут активно проводить досуг. Кроме того, проживание в доме экологично; за городом у многих людей улучшается здоровье, часто стабилизируется давление.

Как ранее передавало «Радио 1», с 1 июля в России вернутся старые правила приёмки квартир в новостройках.