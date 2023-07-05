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Кандидат технических наук Боганик назвал причины плохой шумоизоляции в многоэтажных домах

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Кандидат технических наук, эксперт по звукоизоляции и акустике помещений «Акустик Групп» Александр Боганик объяснил плохую шумоизоляцию в квартирах в многоэтажных домах.
Кандидат технических наук Боганик назвал причины плохой шумоизоляции в многоэтажных домах
  • Gettyimages.ru
  • © Pheelings Media

«Межквартирные стены в современных домах, как правило, выполнены из пеноблоков, которые радуют застройщиков своей ценой, простотой монтажа и малым весом, но при этом, несмотря на формально положительные экспертизы, изначально имеют недостаточные величины звукоизоляции», — приводит его слова «Газета.Ru».

Ещё одной причиной Боганик назвал проблемы с шумоизоляцией межэтажных перекрытий.

Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.

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