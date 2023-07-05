Диетолог Гридина: после термической обработки в варенье почти не остаётся витаминов

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила в беседе с «Газетой.Ru», что фрукты и ягоды после длительной термической обработки лишаются большинства полезных свойств.

«После варки в варенье практически не остаётся витаминов», — сказала она.

Гридина уточнила, что варенье лишь приобретает вкус фруктов и ягод, однако «польза витаминов оказывается практически нулевая».

Также она заявила о вреде варенья из-за большого количества сахара в его составе.

Диетолог рассказала, что варенье противопоказано людям с проблемами ЖКТ, поджелудочной железы, сахарным диабетом и ожирением.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.