Диетолог Гридина: после термической обработки в варенье почти не остаётся витаминов
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«После варки в варенье практически не остаётся витаминов», — сказала она.
Гридина уточнила, что варенье лишь приобретает вкус фруктов и ягод, однако «польза витаминов оказывается практически нулевая».
Также она заявила о вреде варенья из-за большого количества сахара в его составе.
Диетолог рассказала, что варенье противопоказано людям с проблемами ЖКТ, поджелудочной железы, сахарным диабетом и ожирением.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.