Отец восьмилетней Раисат из Дагестана рассказал о встрече с Путиным в Кремле

Отец девочки Раисат Ахмет Акипов рассказал, как прошла их встреча с Владимиром Путиным и экскурсия по Кремлю.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Акипов рассказал, что его дочь, скромная и сдержанная девочка, сама обняла президента.

По словам отца, вся семья была в растерянности, особенно когда ребёнок сел в кресло Путина.

После встречи с президентом девочка не могла прийти в себя.

«Говорит: «Папа, это правда произошло или это сон? Я до сих пор не верю!» Ребёнок, да и мы, получили огромные эмоции», — добавил Ахмет.

Ранее сообщалось, что Путин встретился в Кремле с девочкой из Дербента Раисат, которой не удалось увидеться с ним в ходе его поездки в Дагестан.