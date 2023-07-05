Отец восьмилетней Раисат из Дагестана рассказал о встрече с Путиным в Кремле
- kremlin.ru
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Акипов рассказал, что его дочь, скромная и сдержанная девочка, сама обняла президента.
По словам отца, вся семья была в растерянности, особенно когда ребёнок сел в кресло Путина.
После встречи с президентом девочка не могла прийти в себя.
«Говорит: «Папа, это правда произошло или это сон? Я до сих пор не верю!» Ребёнок, да и мы, получили огромные эмоции», — добавил Ахмет.
Ранее сообщалось, что Путин встретился в Кремле с девочкой из Дербента Раисат, которой не удалось увидеться с ним в ходе его поездки в Дагестан.