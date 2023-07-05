МГИМО занял первое место в рейтинге зарплат выпускников-юристов

Сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob опубликовал рейтинг заработной платы выпускников юридических направлений вузов.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Первое место в рейтинге занял Московский государственный институт международных отношений МИДа России (МГИМО). Средняя зарплата выпускников юридических направлений выросла до 170 тыс. рублей.

На втором и третьем местах находятся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) с показателем 150 тыс. рублей и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 140 тыс. рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте реальной зарплаты в стране за четыре месяца на 4,2%.