МГИМО занял первое место в рейтинге зарплат выпускников-юристов
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Об этом сообщает «Говорит Москва».
Первое место в рейтинге занял Московский государственный институт международных отношений МИДа России (МГИМО). Средняя зарплата выпускников юридических направлений выросла до 170 тыс. рублей.
На втором и третьем местах находятся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) с показателем 150 тыс. рублей и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 140 тыс. рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте реальной зарплаты в стране за четыре месяца на 4,2%.