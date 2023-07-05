Член экологического союза Юрченко: 90% лесных пожаров имеет искусственное происхождение
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По мнению Юрченко, эта мера необходима для быстрого выявления очагов возгорания и для наблюдения за поведением людей в лесах. Сейчас существует острая нехватка работников этой сферы.
«90% всех лесных пожаров — искусственного происхождения. В этом виноваты люди», — уверяет специалист.
Кроме того, Юрченко отметил, что нужно ставить таблички о запрете разжигания костров, а также запрещать людям посещать леса в пожароопасные периоды.
Он также подчеркнул, что изменение климата имеет влияние на увеличение числа пожаров в лесах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хакасии с родителей подростков, которые подожгли лес, взыщут почти миллион рублей.