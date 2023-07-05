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Член экологического союза Юрченко: 90% лесных пожаров имеет искусственное происхождение

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Член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко объяснил, почему необходимо увеличить количество лесников и лесной охраны.
Член экологического союза Юрченко: 90% лесных пожаров имеет искусственное происхождение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По мнению Юрченко, эта мера необходима для быстрого выявления очагов возгорания и для наблюдения за поведением людей в лесах. Сейчас существует острая нехватка работников этой сферы.

«90% всех лесных пожаров — искусственного происхождения. В этом виноваты люди», — уверяет специалист.

Кроме того, Юрченко отметил, что нужно ставить таблички о запрете разжигания костров, а также запрещать людям посещать леса в пожароопасные периоды.

Он также подчеркнул, что изменение климата имеет влияние на увеличение числа пожаров в лесах.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хакасии с родителей подростков, которые подожгли лес, взыщут почти миллион рублей.

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