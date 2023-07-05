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Стоматолог Корольков: исследования по «выращиванию зубов» находятся на стадии догадок

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Врач-стоматолог, ортопед АО «Медицина» Александр Корольков выразил мнение о разработках лекарств, способствующих «росту новых зубов».
Стоматолог Корольков: исследования по «выращиванию зубов» находятся на стадии догадок
  • Gettyimages.ru
  • © StefaNikolic

«Исходя из опубликованной информации (в японском издании The Mainichi. — RT), возможное применение рассматривается при полной потере зубов, но, как правило, полная потеря зубов сопровождается атрофией костной ткани, которая, в свою очередь, является местом закладки и развития зубов», — сказал Корольков в беседе с РИАМО.

По словам врача, метод «выращивания зубов» сложен ввиду вмешательства в генную структуру организма, последствия которого спрогнозировать невозможно.

Корольков считает, что дентальная имплантация в этом отношении более безопасна.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Забайкалье осудят двух медиков из-за смерти маленького пациента: ему лечили сразу 14 молочных зубов.

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