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Диетолог Соломатина: арбуз ошибочно считается диетическим продуктом

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты ошибочно считаются диетическими.
Диетолог Соломатина: арбуз ошибочно считается диетическим продуктом
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  • © Westend61

Во время похудения важно обращать внимание не только на калории, но и на гликемический индекс продуктов, объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, например, арбуз и черешня содержат много сахара. Гликемический индекс свёклы и моркови, по словам Соломатиной, повышается при термической обработке.

Различные растительные масла, чёрных хлеб и свежевыжатые соки хоть и полезны, но не влияют на потерю веса, резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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